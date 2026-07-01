الزيد هلاليا حتى 2029

ضَمِنَ نادي الهلال استمرار صهيب الزيد، لاعب الوسط، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف 2029، بعد توقيع عقد جديد معه يمتد ثلاثة أعوام إضافية حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ومدَّد النادي ارتباطه باللاعب عقب انتهاء عقده السابق خلال الصيف الجاري.

وبدأت رحلة الزيد مع الهلال في أغسطس 2021 عندما التحق بـ «الأزرق» قادمًا من العروبة، ناديه الأصلي.

وتدرَّج اللاعب في فئات الهلال السنية قبل إعارته موسم 2024ـ2025 إلى الفتح.

وخلال ذلك الموسم مثّل الفريق الأحسائي في 28 مباراة ضمن بطولة دوري روشن السعودي وصنع 3 أهداف، كما لعب لقاءً واحدًا في كأس الملك.

وبعد انتهاء إعارته عاد إلى الفريق العاصمي، وظهر برفقته مرة واحدة في الموسم الماضي حين شارك بديلًا خلال مواجهة التعاون التي انتهت بالتعادل 2ـ2 ضمن الجولة الـ 27 من «روشن».