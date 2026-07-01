بجملة أرقام قياسية.. فرنسا تُقصي السويد وتبلغ دور الـ 16

حجز المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم مقعده في دور الـ 16 من كأس العالم بعد فوزه على نظيره السويدي بثلاثية نظيفة، فجر الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 32، في مباراة شهدت تحقيق «الديوك» عددًا من الأرقام القياسية.

وضرب الفرنسيون موعدًا في الدور المقبل مع باراجواي، التي تخطت ألمانيا، فجر الثلاثاء، بركلات الترجيح.

ووقع كيليان مبابي على ثنائية «د45 و74»، رافعًا رصيده إلى ستة أهداف في النسخة الحالية، بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، و18 في مجموع مشاركاته، خلف ميسي أيضًا بهدف واحد، فيما سجّل زميله برادلي باركولا هدفًا «د53».

وبهذه الثنائية، وصل مبابي إلى عشرة أهداف في تسع مباريات إقصائية ضمن بطولات كأس العالم، وتزعم ترتيب المسجلين في هذه الأدوار، متجاوزًا البرازيليين ليونيداس ورونالدو المتساويين بثمانية أهداف لكل منهما.

وصنع مايكل أوليسى، جناح المنتخب الفرنسي، الهدفين الثاني والثالث لباركولا ومبابي، رافعًا رصيد تمريراته الحاسمة في البطولة إلى خمس، وبات بحاجة إلى صناعة واحدة إضافية لمعادلة الرقم القياسي للبرازيلي الأسطوري بيليه الذي قدم 6 تمريرات حاسمة في مونديال 1970.

وأصبح المنتخب الفرنسي أول منتخب في تاريخ كأس العالم يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في خمس مباريات متتالية، باحتساب نهائي النسخة الماضية ولقاءاته الأربعة ضمن البطولة الجارية.