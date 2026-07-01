ثيو يعادل رقم بطل العالم

رفع الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر فريق الهلال الأول لكرة القدم، رصيده إلى تسع مباريات في كأس العالم، بعدما شارك بديلًا أمام السويد، فجر الأربعاء، ضمن دور الـ 32.

وجلس هيرنانديز على مقاعد البدلاء مع انطلاقة المباراة، ثم شارك قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 12 دقيقة بدلًا من لوكاس ديني، الذي فضل المدرب ديدييه ديشامب البدء به في مركز الظهير الأيسر على حساب لاعب الهلال.

وظهر ثيو أساسيًا أمام السنغال والنرويج في الجولتين الأولى والثالثة من دور المجموعات، فيما جلس احتياطيًا طوال لقاء العراق لحساب الجولة الثانية، قبل المشاركة بديلًا في مواجهة السويد التي انتهت فرنسية بثلاثية نظيفة.

وأضاف اللاعب مشاركاته الثلاث خلال النسخة الجارية إلى ست خاضها ضمن سابقتها في قطر عام 2022.

ويتساوى مع خمسة أسماء فرنسية أخرى لعبت تسع مباريات مونديالية، من بينها المعتزل يوري دجوركاييف، أحد أفراد الجيل المتوج بكأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000 وكأس القارات 2001.

ويتصدر الحارس المعتزل دوليا هوجو لوريس مشاركات الفرنسيين في كأس العالم بواقع 20 مباراة.