«يويفا» يعاقب يوفنتوس ونيوكاسل بـ 30 مليونا

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الثلاثاء عقوبات على 14 ناديًا، من بينها يوفنتوس ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا وتشيلسي، لانتهاكها قواعد الاستدامة المالية للموسم 2025-2026.

وأشار «يويفا» إلى أن الغرفة الأولى التابعة لهيئة الرقابة المالية للأندية أكملت تقييمها للمشاركين في مسابقاته لموسم 2025-2026، وفرضت عقوبات تتعلق بانتهاكات قاعدتي إيرادات كرة القدم وتكلفة الفريق ومتطلبات إعداد التقارير المالية.

وتتطلب القاعدة الأولى، من الأندية الحفاظ على إجمالي الخسائر المتعلقة بكرة القدم ضمن الحد المسموح به خلال فترة المراقبة، مع ضرورة تغطية العجز الزائد من خلال حقوق الملكية أو مساهمات الملاك.

وفشل يوفنتوس ونيوكاسل ونيس وسانتا كلارا وأستانا وبارتيزان في الامتثال لهذه القاعدة، التي تم تقييمها للمرة الأولى على أساس إجمالي مدته ثلاثة أعوام، تغطي الأعوام المالية المنتهية في 2023 و2024 و2025.

واتفق يوفنتوس ونيوكاسل على تسويات مدتها ثلاثة أعوام تقتضي منهما تحقيق الأهداف السنوية والامتثال الكامل بحلول نهاية موسم 2028-2029، لكن تم تغريم الأول 20 مليون يورو منها 14 مليونًا مشروطة، ونيوكاسل 10 ملايين مع تعليق سبعة منها رهن الامتثال في المستقبل. كما سيواجهان قيودًا على تسجيل أي لاعبين جدد في القائمة الأولى الخاصة بمسابقات الاتحاد، والتي تسمح للأندية بتسجيل 25 لاعبًا كحد أقصى، مع تخصيص ثمانية مقاعد حصريًا للمحليين.

ومن المحتمل فرض عقوبات إضافية في حال فشل الناديين في تحقيق الأهداف المحددة، تتراوح بين فرض قيود أكثر صرامة على التسجيل وصولًا إلى استبعادهما من المسابقة التالية التي سيتأهلان إليها.

كما فرض الاتحاد عقوبات على تسعة أندية لانتهاكها قاعدة تكلفة تشكيلة الفريق، التي تحدد الإنفاق على رواتب اللاعبين والمدربين ورسوم الانتقالات، ورسوم الوكلاء بنسبة 70 في المئة من إيرادات النادي وأرباحه من بيع اللاعبين.

وتلقى ستراسبورج أكبر غرامة متعلقة بالقاعدة بلغت 25 مليونًا، منها 12 مليونًا مشروطة، وأستون فيلا بـ 22.5 مليون، منها 15 مليونًا مع وقف التنفيذ، وسيواجهان قيودًا على تسجيل لاعبين جدد للموسم المقبل. كما غرم فنربخشه، وفيورنتينا ، وتشيلسي ونيوكاسل، ونوتنجهام، وأيك أثينا ونيس مبالغ لا تتجاوز سبعة ملايين.