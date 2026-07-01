5 ملايين متفرج في ملاعب المونديال

تخطى عدد المشاهدين الإجمالي في كأس العالم 2026 خلال مواجهة فرنسا والسويد في دور الـ 32 على ملعب ميتلايف، إيست راذرفود «نيوجيرزي» الأربعاء عتبة خمسة ملايين متفرج، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح بيان الاتحاد أن المباراة حضرها في الملعب 80.663 متفرج ليرتفع الإجمالي إلى 5.048.079 وهو رقم قياسي جديد تجاوز به المسجل في مونديال 1994 بالولايات المتحدة بمشاركة 24 منتخبًا مقابل 48 حاليًا، وبلغ 3.587.538 متفرجًا.

وبخلاف مباراة فرنسا والسويد بلغ معدل الحضور الجماهيري 64.511 متفرجًا في المباراة الواحدة، وبنسبة إشغال 99.7 في المئة، على الرغم من الجدل الدائر حول الأسعار الباهظة للتذاكر قبل بداية البطولة، حيث لا يزال يتعين خوض 27 مباراة.

وسُجلت أعلى نسبة حضور في مباريات أوزبكستان - كولومبيا، والمكسيك - جنوب إفريقيا، وتشيكيا - المكسيك «80824 متفرجًا» وجميعها على ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي العاصمة المكسيكية.

وقبل انطلاق البطولة توقع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، أن يصل عدد الحضور الإجمالي إلى سبعة ملايين متفرج.