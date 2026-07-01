الأمطار تؤجل مواجهة المكسيك والإكوادور

تأجل انطلاق موعد مباراة المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم ونظيره الإكوادور في دور الـ 32 من كأس العالم على ملعب «أزتيكا»، بسبب الأمطار الغزيرة، وفقًا لما أعلن الأربعاء المنظمون.

وجاء في رسالة على شاشة عملاقة في الملعب «تم تأجيل موعد انطلاق المباراة» من دون الإفصاح عن الموعد الجديد. وكان من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الـ04:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش.

وهطل وابل من المطر على الملعب، الذي استضاف في 11 يونيو حفل افتتاح كأس العالم، ومباراته الأولى بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وهي المرة الأولى في نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها المكسيك والولايات المتحدة وكندا، يتأخر انطلاق مباراة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت مباراة فرنسا والعراق في فيلادلفيا في 22 يونيو قد توقفت بين الشوطين لمدة ساعتين تقريبًا بسبب خطر العواصف، وطُلب حينها من المتفرجين الاحتماء في الأجزاء المغطاة من الملعب قبل أن تستأنف مجددًا، الذي حدد له الـ 05:00 صباحًا كما ظهر على شاشة القناة الناقلة.

وقد نزل لاعبو المنتخبين إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء.