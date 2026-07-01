220 راميا يختتمون نخبة السهام

اختتم الاتحاد السعودي للسهام، الثلاثاء، منافسات بطولة النخبة للسهام 2026، التي جرت على ميدان جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» في جدة، مسدلًا الستار على الموسم الرياضي بتتويج الأبطال بعد منافسات جمعت نخبة رماة وراميات السعودية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، شهدت البطولة مشاركة 220 راميًا ورامية، يمثلون 20 ناديًا، تنافسوا في 20 فئة، بإشراف 14 حكمًا، وبإجمالي جوائز مالية بلغ 3.5 مليون ريال، تأكيدًا على المكانة التي تحظى بها البطولة ضمن روزنامة الاتحاد السعودي للسهام.

وفي ختام المنافسات، تُوِّج الفائزون بـ17 ميدالية ذهبية، و15 ميدالية فضية، و15 ميدالية برونزية.

كما شهدت البطولة منافسات الفرق للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد السعودي للسهام، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة المنافسات، ورفع جاهزية الرماة والراميات للاستحقاقات الإقليمية والدولية.

وأسفرت منافسات الفرق عن تتويج الفرق الفائزة، وتسليم 36 كأسًا لأصحاب المراكز الأول والثاني والثالث، في فئات فرق القوس الأولمبي «رجال»، وفرق القوس الأولمبي «سيدات»، وفرق القوس المركب «رجال»، وفرق القوس المركب «سيدات».