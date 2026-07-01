السنغاليون جاهزون

أكمل لاعبو المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم تحضيراتهم الميدانية في سياتل، استعدادًا لمواجهة بلجيكا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم، الثلاثاء. (وكالات)