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السنغاليون جاهزون

2026.07.01 | 05:04 am
أكمل لاعبو المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم تحضيراتهم الميدانية في سياتل، استعدادًا لمواجهة بلجيكا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم، الثلاثاء. (وكالات)
السنغاليون جاهزون

السنغاليون جاهزون

السنغاليون جاهزون

السنغاليون جاهزون

السنغاليون جاهزون

السنغاليون جاهزون