بوكيتينو: خسائرنا أمام الأوروبيين مجرد صدفة

عدَّ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، أنَّ سجله الضعيف أمام نظرائه الأوروبيين مجرد «مصادفة»، وذلك عشية مواجهته المرتقبة ضد البوسنة والهرسك، الخميس، في دور الـ32 من كأس العالم.

وخسرت أمريكا مبارياتها العشر الأخيرة على التوالي أمام منتخبات أوروبية منذ خمسة أعوام، ومع ذلك يدخل مباراته أمام البوسنة بصفته المرشح الأوفر حظًا لخطف بطاقة ثمن النهائي.

ونفى بوكيتينو، الذي لعب ودرّب أندية في إسبانيا وفرنسا وإنجلترا لعقود قبل توليه مسؤولية أمريكا في 2024، أن يكون المنتخب يعاني من مشكلة محددة مع أساليب اللعب الأوروبية.

وقال في مؤتمر صحافي في سان فرانسيسكو، الثلاثاء: «لا أؤمن بذلك. ربما تكون مجرد مصادفة.. أمامنا فرصة جيدة لمقارعة التاريخ، ليس فقط أمام البوسنة، بل أيضًا أمام الأعوام الخمسة الماضية.. إنه أمر جيد، تحدٍّ جديد».

ويعود آخر فوز للمنتخب الأمريكي على منتخب أوروبي إلى مباراة تجريبية عام 2021، والمفارقة أنها كانت ضد البوسنة نفسها.

ومنذ التعادل السلبي مع إنجلترا في كأس العالم الأخيرة، خسرت أمريكا أمام هولندا وصربيا وسلوفينيا وسويسرا وبلجيكا والبرتغال، ومرتين أمام كل من ألمانيا وتركيا.

وجاءت العديد من هذه الهزائم أمام منتخبات من الصف الأول، إذ اختارت أمريكا، التي لم تحتج إلى خوض التصفيات بصفتها إحدى الدول المضيفة، اختبار نفسها في مباريات تجريبية ضد أفضل المنافسين.

وتتقدم الولايات المتحدة بفارق 46 مركزًا عن البوسنة في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلا أنَّ بوكيتينو رفض الاعتقاد بأن أمريكا مرشحة للفوز بسهولة.

وقال: «في البداية لا أعتقد أننا المرشحون»، ولفت إلى خروج كل من ألمانيا وهولندا، وفوز البرازيل الصعب على اليابان في دور الـ32 حتى الآن.

وأردف: «يجب أن نكون حذرين عندما نقول إنَّ هذا الفريق مرشح والآخر ليس كذلك.. أتفهم أن ذلك يكون بسبب مشاركتنا في استضافة البطولة ولدينا دعم الجماهير، لكننا نحترم البوسنة بشكل كامل».