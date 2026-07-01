بارباريز: التصريحات لا تهمنا.. والملعب هو الفيصل

تجاهل سيرجي بارباريز، مدرب المنتخب البوسني الأول لكرة القدم، التعليقات الأمريكية الساخرة، قائلًا إنهم لا يحتاجون إلى دافع إضافي قبل مواجهة الولايات المتحدة في دور الـ 32 بكأس العالم، مؤكدًا أنَّ الملعب هو الفيصل.

وكان الحارس الأمريكي السابق تيم هاوارد صرح في أحد المدونات الصوتية أنَّ لاعبي البوسنة سيواجهون واقعًا قاسيًا في ملعب سان فرانسيسكو باي أريا، الخميس، في حين سخر أحد مراسلي شبكة تلفزيونية على الهواء مباشرة قبل أن يعتذر لاحقًا.

وقال بارباريز، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إنَّ هذه التعليقات الحادة أمر لا مفر منه في عصر منصات التواصل الاجتماعي، ولا تؤثر على الفريق.

وأوضح: «عليَّ أن أعترف بأن أمورًا كهذه تحدث يوميًّا، نحن بلد صغير وأحيانًا تحدث أمور كهذه، لكنني لا أرى فيها أي مشكلة.. لا يمانع لاعبيّ ذلك.. أنت تلعب من أجل حجز مكان في دور الـ 16. إذا لم يكن ذلك حافزًا كافيًا، فأنا لا ألاحظ أمورًا كهذه حقًا».

لكن على الرغم من ذلك لم يؤيد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي، فكرة أنَّ فريقه هو المرشح الأوفر حظًا خلال مؤتمره الصحافي، لكن بارباريز لم يكن لديه أدنى شك في ذلك.

وذكر بارباريز: «انظر، بالطبع هم المرشحون للفوز. نظرًا لمركزهم في التصنيف، ولأنهم البلد المضيف، ولأسماء اللاعبين في فريقهم، بالتأكيد».

وأضاف: «لم نواجه أبدًا مشكلة في كوننا غير مرشح للفوزين. هذا الدور، هذه الكلمة، لا تعني لي شيئًا. يمكنكم استخدام هذه الكلمة كما تشاؤون.. المهم هو ما يحدث على أرض الملعب، وهذا ما يهمني. وهذا ما يهمنا».