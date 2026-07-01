هولندا.. لا مكان للعنصرية بعد الخروج من المونديال

ندد مسؤولو كرة القدم الهولندية بإساءات عنصرية عبر الإنترنت استهدفت لاعبي منتخب بلادهم الأول لكرة القدم عقب خروجهم المؤلم من كأس العالم من دور الـ 32.

وخسر المنتخب الهولندي، الوصيف ثلاث مرات، بركلات الترجيح أمام المغرب في مباراة الدور الثاني التي لعبت الثلاثاء في مدينة مونتيري المكسيكية بعد تعادلهما 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ومنح كودي خاكبو، مهاجم ليفربول الإنجليزي التقدم لهولندا في الدقيقة 72، قبل أن يدرك عيسى ديوب التعادل لأسود الأطلس في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع.

وشكر الاتحاد الهولندي للعبة اللاعبين والجهاز الفني على «تفانيهم والتزامهم» خلال كأس العالم التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقال في بيان: «نتقدم أيضًا بخالص الشكر إلى الجماهير، سواء في الملعب أو أمام شاشات التلفزيون أو في مختلف أنحاء العالم التي تابعت ودعمت هولندا».

لكن الاتحاد سلَّط الضوء أيضًا على الإساءات العنصرية التي تعرض لها اللاعبون الهولنديون.

وأضاف: «كرة القدم تجمع الناس، بغض النظر عن الأصل أو الخلفية ورأينا ردود فعل على الإنترنت تعرض فيها اللاعبون لإساءات عنصرية وتمييزية عقب خروج المنتخب ونرسم خطًا واضحًا ضد مثل هذا السلوك. لا مكان للعنصرية أو التمييز في كرة القدم، لا على الإنترنت ولا في مجتمعنا».