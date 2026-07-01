كينيونيس يقود المكسيك إلى دور الـ 16

تأهل المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 بعد فوزه على الإكوادور 2ـ0، الأربعاء، بعد أن أحرز جوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز هدفين في الشوط الأول، ليمنحا البلد المشارك في استضافة البطولة انتصاره ‌الأول في ‌مرحلة خروج المغلوب ‌في ⁠البطولة منذ 40 عامًا.

و⁠أحرز كينيونيس، مهاجم القادسية السعودي، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 22 من مباراة دور الـ 32، بعد أن انطلق من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وسدَّد ⁠الكرة بجوار القائم القريب.

‌وضاعف فريق ‌المدرب خافيير أجيري تقدمه بعد أقل ‌من 10 دقائق عندما تبادل خيمينيز ‌الكرة مع كينيونيس وسدَّدها بقوة في الزاوية اليمنى العليا.

وسيطرت الإكوادور على الكرة في الشوط الثاني، ‌لكنها لم تتمكن من صنع أي فرص حقيقية، بينما واصلت ⁠المكسيك ⁠الحفاظ على نظافة شباكها في البطولة.

وتلقى بييرو هينكابي، مدافع الإكوادور، بطاقة حمراء مباشرة في الوقت بدل الضائع لتغطيته فمه.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة واحدة، بسبب الظروف الجوية السيئة المحيطة بملعب أزتيكا.

وتلعب المكسيك، الأحد، على الملعب ذاته ضد الفائز من مواجهة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.