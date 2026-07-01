المرة الثانية.. كينيونيس يسجل ويخطف النجومية

أسهم جوليان كينيونيس، مهاجم المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم ونادي القادسية السعودي، في تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ 16 بكأس العالم، الأربعاء، بعد الفوز على الإكوادور 2ـ0.

وسجَّل مهاجم القادسية الهدف الأول في شباك الإكوادور عند الدقيقة 22، وأسهم في صناعة الهدف الثاني لزميله خيمينيز في الدقيقة 32.

واصل كينيونيس تسجيل الأهداف مع منتخب بلاده في المونديال في ثلاث مباريات من أصل أربع أمام جنوب إفريقيا والتشيك في دور المجموعات والإكوادور في دور الـ 32.

وأصبح هداف دوري روشن السعودي ثاني لاعب مكسيكي يسجل هدفًا ويصنع آخر خلال مباراةٍ بالأدوار الإقصائية في المونديال منذ مانويل نيجريتي ضد بلغاريا عام 1986، إضافة إلى تساويه مع لويس هيرنانديز في مونديال 1998 بعد تسجيله ثلاثة أهداف وصناعة واحد.

وحصل مهاجم القادسية على جائزة أفضل لاعب للمرة الثانية في البطولة بعد مواجهة المكسيك أمام نظيره الإكوادور الأربعاء، ونال الجائزة للمرة الأولى أمام جنوب إفريقيا في مباراة الافتتاح.

ونجح المنتخب المكسيكي بعد 64 مباراة في كأس العالم بالتقدم بأكثر من هدف في الشوط الأول للمرة الأولى في تاريخه.