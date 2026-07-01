أجيري: انتصار الأربعاء لن يغادر ذاكرتي

أوضح خافيير أجيري، مدرب المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، أنَّ الترابط بين اللاعبين والجماهير هو ما يدفعهم نحو تحقيق النجاح في كأس العالم، وذلك عقب التأهل إلى دور الـ 16، الأربعاء.

وكان فوز المكسيك 2ـ0 على الإكوادور في ‌ملعب أزتيكا ‌هو انتصارها الرابع على التوالي ‌دون ⁠استقبال أي هدف ⁠في البطولة.

وقال أجيري، في مؤتمر صحافي: «العلاقة التي تربطنا بالجماهير هي القوة الدافعة لنا».

وكان ملعب أزتيكا مكتظًا بالجماهير مرة أخرى، إذ هتف ما يزيد قليلا عن 80 ألف ⁠مشجع لفريقهم من البداية ‌حتى النهاية.

وأضاف ‌أجيري، الذي سبق له تدريب المكسيك ‌في كأس العالم 2002 و2010: «حققت بعض الانتصارات الرائعة، لكن لم يكن أي منها مثل انتصار الأربعاء، لأنه على أرضنا، وبين جماهيرنا».

وأثنى أجيري «67 عامًا» على منتخب الإكوادور، الذي احتل المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية بعد أن تعرض لخسارتين فقط في 18 مباراة قائلًا: «لم يكن من السهل التغلب على الإكوادور».

وعبَّر المدرب عن سعادته بأداء المكسيك، وكان استياؤه الوحيد هو عدم تمكن الفريق من استغلال الهجمات المرتدة لتسجيل المزيد من الأهداف وحسم المباراة.

وتلعب المكسيك في دور الـ 16، الإثنين، على أرضها في ⁠مكسيسكو سيتي ⁠ضد الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية.