بعد بيليه.. المكسيك تفاجئ العالم بالواعد الثاني

أصبح جيلبرتو مورا، لاعب المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، ثاني أصغر لاعب يبدأ مباراة في الأدوار الإقصائية طول تاريخ كأس العالم.

وشارك مورا مع منتخب بلاده، الأربعاء، أمام الإكوادور في دور الـ 32 على ‌ملعب أزتيكا، وخرج عند الدقيقة 58 وحلَّ بدلا منه برايان جوتيريز.

ويأتي اللاعب، البالغ 17 عامًا و259 يومًا، بعد الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي شارك عام 1958 بعمر 17 عامًا و239 يومًا.

ويلعب مورا في الدوري المكسيكي مع فريق تيخوانا، وفي أغسطس 2024 صنع التاريخ كأصغر لاعب يبدأ أساسيًّا ويسجل هدفًا في دوري الدرجة الأولى المكسيكي مع نادي تيخوانا بعمر 15 عامًا.

وانضم إلى قائمة المكسيك، 26 يونيو 2026، ومثَّله في 11 مباراة لم يسجل أي هدف وأسهم في صناعة هدف واحد فقط، وتبلغ قيمة مورا السوقية 10 ملايين يورو حسب ترانسفير ماركت.