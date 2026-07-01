المكسيك تكتب نهاية بيساكيسي

قرَّر الأرجنتيني سيباستيان بيساكيسي، مدرب المنتخب الإكوادوري الأول لكرة القدم، الأربعاء، مغادرة منصبه بعد الخروج من دور الـ32 في كأس العالم على يد المكسيك، شريكة الضيافة، بالخسارة أمامها 0ـ2.

وأعرب المدرب الأرجنتيني عن أسفه ليوم وأمسية حزينين ومؤلمين لكل الشعب الإكوادوري، قائلًا: «هذه المجموعة من اللاعبين أثارت الكثير من الحماس والتطلعات الكبيرة».

وأوضح المدرب، البالغ 45 عامًا، أنَّ عقده ينتهي مع ختام كأس العالم، مضيفًا خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة «لن نستمر، وهو ما كنت أتمنى فعله، لأنني كنت سعيدًا، ولأنني أؤمن صدقًا بأننا بنينا غرفة ملابس «تشكيلة» سادتها أخوة استثنائية».

وتابع: «كنت أود البقاء هنا وأن نواصل مسيرتنا، وفريقي لم يكن في المستوى خلال الشوط الأول الذي استقبل فيه الهدفين، وكنَّا نستحق أفضل مما حصلنا عليه اليوم».

وتولى بيساكيسي، الذي سبق له تدريب فريق إلتشي الإسباني، قيادة منتخب الإكوادور أغسطس 2024.

وتحت إشرافه، حقق منتخب الإكوادور مسارًا رائعًا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال، حيث أنهى المجموعة الموحدة في المركز الثاني بفضل دفاع صلب، متقدمًا على البرازيل وكولومبيا في مشوار تغلب خلاله على الأرجنتين بطلة مونديال 2022.

وفي الدور الأول من المونديال، قدمت الإكوادور مشوارًا متقلبًا نوعًا ما، إذ خسرت أمام كوت ديفوار 0ـ1، وتعادلت مع الوافدة الجديدة كوراساو 0ـ0، قبل أن تفوز على ألمانيا 2ـ1 لتتأهل إلى دور الـ32.