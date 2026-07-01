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المكسيك تتأهل
2026.07.01 | 11:23 am
صعد المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 بعد فوزه على الإكوادور 2ـ0، الأربعاء، بعد أن أحرز جوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز هدفين في الشوط الأول. (الوكالات)
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