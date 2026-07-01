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المكسيك تتأهل

2026.07.01 | 11:23 am
صعد المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 بعد فوزه على الإكوادور 2ـ0، الأربعاء، بعد أن أحرز جوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز هدفين في الشوط الأول. (الوكالات)
المكسيك تتأهل

المكسيك تتأهل

المكسيك تتأهل

المكسيك تتأهل

المكسيك تتأهل