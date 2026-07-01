المركز الوطني يستعرض تجربته في «جلسة إضاءة»

شارك المركز الوطني للفعاليات في «جلسة إضاءة» التي نظمتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مقرها بمدينة الرياض، واستعرض المركز جهوده في تطوير تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات، وتهيئة المرافق والخدمات، وقياس مستوى الرضا، بما يسهم في تعزيز الشمولية وإتاحة الوصول لجميع فئات المجتمع.

كما استعرض المركز خلال الجلسة منهجيته في تصميم رحلة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات، بدءًا من مرحلة التخطيط والتسجيل، وصولًا إلى موقع الفعالية والتنقل داخلها، وانتهاءً بمرحلة ما بعد الزيارة، بما يضمن توفير تجربة متكاملة تراعي احتياجات الزوار في مختلف مراحل رحلتهم.

وتناولت المشاركة أبرز الممارسات التي يعتمدها المركز الوطني للفعاليات لرفع جودة تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير الأدلة والإرشادات الخاصة بالفعاليات، وقياس مؤشرات الرضا والامتثال، والاستفادة من نتائج الدراسات الميدانية في تطوير الخدمات وتحسينها بصورة مستمرة.

وتطرق المركز الوطني للفعاليات إلى جهوده في دعم منظمي الفعاليات لتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بإمكانية الوصول، إلى جانب تعزيز جاهزية الكوادر العاملة في الفعاليات، ودعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع، بما يسهم في بناء فعاليات أكثر شمولًا واستدامة.