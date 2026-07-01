مرسيليا يُعيّن جينيزيو مدربا

تعاقد مرسيليا الفرنسي لكرة القدم مع مواطنه برونو جينيزيو للإشراف عليه، بعد يوم على انفصاله عن السنغالي حبيب بي، الذي تولى المهمة منذ فبراير فقط، وفق ما أعلن النادي المتوسطي، الأربعاء.

وذكر مرسيليا في بيانه: «من خلال اختياره الانضمام إلى مرسيليا، يُظهر برونو جينيزيو التزامه بالمشروع، الذي يحمله النادي، وطموحه في بناء مجموعة قادرة على ترسيخ مكانتها بشكل دائم بين أبرز أندية كرة القدم الفرنسية والأوروبية».

وكان ملف انضمام ابن الـ59 عامًا إلى مرسيليا محسومًا إلى حد كبير منذ أسابيع عدة، وفق ما أوردته عدة وسائل إعلام رياضية.

لكن النادي الجنوبي كان منشغلًا بعدة ملفات عاجلة، أبرزها مثوله أمام الهيئة الوطنية لمراقبة الإدارة المالية لأندية كرة القدم الفرنسية، وهيئة الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، إضافة إلى المفاوضات المرتبطة بفسخ عقد حبيب بي.