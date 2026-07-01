الهيئة السعودية للسياحة تطلق منصة صيف السعودية 2026

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، الأربعاء، منصة عروض صيف السعودية 2026، تحت شعار «عروض الحين وبعدين»، بالتعاون مع أكثر من 50 شريكًا من القطاع السياحي الخاص، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من السياح من الداخل، ودول الخليج، إلى الوجهات السياحية الصيفية عبر منصة رقمية موحدة تجمع العروض والبرامج والأنشطة السياحية في مختلف وجهات برنامج صيف السعودية للعام الجاري.

وتقدم المنصة عددًا من الباقات والعروض الحصرية للسياح والمزايا المتنوعة بالتعاون مع الشركاء من القطاع السياحي الخاص، حيث تتيح لهم الاستفادة من خصم يصل إلى 25 في المئة على رحلات الطيران أو السكن، وتشمل أنشطة مجانية للأطفال، وعروضًا أكبر على رحلتهم المقبلة، ومجموعة من المكافآت والمزايا الإضافية الحصرية عند السكن لفترات أطول، إلى جانب عروض الاسترداد النقدي، وغيرها لدى الشركاء من مختلف القطاعات، التي يمكن الاستفادة منها والحجز عبر الرابط: VisitSaudi.com/SeasonalOffers.

كما تسهم المنصة في ربط العروض السياحية بمختلف مراحل رحلة السائح، بدءًا من التخطيط والحجز وحتى تنفيذ التجربة، من خلال واجهة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام تجمع باقات السكن والطيران والفعاليات والأنشطة الترفيهية، وتتيح للجهات العاملة في قطاعات الضيافة والطيران والسفر والنقل والتجزئة المشاركة ضمن منظومة متكاملة للعروض والتجارب السياحية، التي تقدم في عدد من الوجهات الرئيسة خلال برنامج صيف السعودية 2026، تشمل الرياض وجدة وعسير والبحر الأحمر والطائف والباحة، عبر باقات متنوعة تستهدف مختلف شرائح السياح، بما يعزز تنوع المنتجات السياحية ويوفر خيارات أوسع وتجربة أكثر سهولة ووضوحًا.