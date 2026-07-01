بسبب يورو 2024.. الاتحاد الألماني يعلن تفتيش مقره

داهم محققون مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم، وأماكن أخرى في أنحاء البلاد، الأربعاء، في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد مرتبطة بكأس أوروبا 2024، التي نظمت في ألمانيا.

وأكد الاتحاد الألماني أن مقره في فرانكفورت كان من بين المواقع المستهدفة في المداهمات.

وتتعلق القضية بمزاعم حصول موظفين في المدن الألمانية المستضيفة لمباريات كأس أوروبا بشكل غير قانوني على دعوات لحضور مباريات البطولة، ووزعت عليهم تذاكر بشروط تفضيلية من المنظمين، حسبما أفادت الشرطة والنيابة العامة.

ولم يحدد المسؤولون الأماكن الأخرى، التي استُهدفت في المداهمات، لكن صحيفة «بيلد» أفادت بأن عدة إدارات في مدن، مثل برلين وهامبورج وشتوتجارت وميونيخ، تعرضت أيضًا للمداهمة، إلى جانب شركات.

وجاء في بيان للشرطة والنيابة العامة في ولاية شمال الراين وستفاليا أن «موضوع التحقيق يتعلق بمزايا غير مصرح بها يُعتقد أنها مُنحت، بما في ذلك حضور مباراة دولية في كرة القدم».

وأضاف البيان أن مشتبهًا به يعمل في إحدى المدن المستضيفة متهم بالحصول على هذه المزايا «من أشخاص مسؤولين في الشركة المنظمة».

وتابع: «إضافة إلى ذلك، يُقال أيضًا إنه عُرض على المدن المستضيفة حقوق شراء مسبق، وبشكل حصري، للتذاكر من قبل المسؤولين في الشركة المنظمة».

ونظمت كأس أوروبا 2024 في مدن عدة في ألمانيا خلال يونيو ويوليو 2024.

وتظهر هذه القضية إلى العلن بعد يومين من خروج منتخب ألمانيا، المتوج باللقب أربع مرات، من نهائيات كأس العالم إثر خسارته في دور الـ32 للنسخة الثالثة والعشرين المنظمة في أمريكا الشمالية أمام الباراجواي بركلات الترجيح.