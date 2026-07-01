الخلود ينهي ارتباطه مع باهبري

أعلن نادي الخلود إنهاء ارتباطه مع هتان باهبري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية عقده الاحترافي، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأربعاء.

ولعب باهبري مع الخلود الموسم الماضي 36 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها ستة أهداف وصنع سبعة.

وكانت «الرياضية» ذكرت، وفق مصادرها الخاصة، أن نادي الدرعية الصاعد حديثًا إلى مصاف أندية دوري روشن السعودي، اقترب من التعاقد مع هتان، الذي اشترط الحصول على مبلغ 4 ملايين ريال عن الموسم الواحد، إذ إن المفاوضات بين الطرفين لا تزال جارية.

وتعد تجربة باهبري «33 عامًا» مع الخلود السادسة في انتقالاته بين الأندية السعودية، بعد بدايته مسيرته الكروية مع الاتحاد في 2011، مرورًا بالخليج لمدة عام واحد، ثم عاد إلى صفوف النادي الغربي، قبل أن يرتدي قميص الشباب بدءًا من 2016.

وانتقل باهبري إلى صفوف الهلال في 2018، وعاد مجددًا للشباب منذ 2021.

وفي سبتمبر 2024، وقع مع التعاون، ولعب في صفوفه 27 مباراة بجميع المسابقات، سجل هدفين، وصنع مثلهما.

يشار إلى أن الدرعية سيلعب للمرة الأولى في دوري روشن السعودي، الموسم الجديد، بعد صعوده ثالثًا من الأولى على حساب العلا.