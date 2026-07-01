قبل حفلة جدة.. حماقي يرد على منتقدي «بحرية»

أكد لـ«الرياضية» الفنان المصري محمد حماقي أنه يفضل دائمًا البحث عن المختلف، وعدم السير وراء الاختيارات التقليدية، مبينًا أن تقديم أعمال جديدة ومختلفة، أصبح جزءًا أساسيًا من رؤيته الفنية خلال الأعوام الأخيرة.

ويستعد حماقي لإحياء حفلة على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن فعاليات موسم جدة في الـ 17 من يوليو الجاري.

وأضاف: «حالة الجدل التي تصاحب بعض الأغاني الجديدة لا تزعجني، بل هي دليل على أن العمل يحمل شيئًا غير متوقع بالنسبة للجمهور، خاصة أن الموسيقى المتشابهة تحقق قبولًا سريعًا، بينما الأعمال المختلفة تحتاج وقتًا حتى تصل بشكل كامل للمستمع».

وأوضح حماقي أن «الأصوات المنتقدة لأغنيته الجديدة «بحرية» لا تمثل سوى نسبة محدودة مقارنة بحجم التفاعل الذي حققته الأغنية»، مشيرًا إلى أن الجمهور عادة يحتاج وقتًا لاستيعاب الأعمال التي تحمل طابعًا غير تقليدي.