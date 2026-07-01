توخيل يغربل تشكيلة الإنجليز بـ3 تغيرات

أجرى المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم ثلاثة تغييرات على تشكيلته الأساسية أمام الكونغو الديمقراطية، التي تلعب عند الـ 07:00 من مساء الأربعاء، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وأعاد الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، كلًا من ديكلان رايس، ونوني مادويكي، ودجيد سبين، فيما ‌أجرت ‌الكونغو تغييرًا واحدًا ‌على التشكيلة، التي فازت على ‌أوزبكستان، إذ حل نجالايل موكاو محل سيدريك باكامبو.

وضمت تشكيلة إنجلترا كلًا من جوردان ‌بيكفورد، وإزري كونسا، ونيكو أورايلي، ومارك جاي، ⁠وجيد ⁠سبنس، وديكلان رايس، وإليوت أندرسون، وجود بلينجهام، وهاري كين، وماركوس راشفورد، ونوني مادويكي.

وجاءت تشكيلة الكونغو بداية من ليونيل مباسي، حارس المرمى، وآرون وان ـ بيساكا، وأكسل توانزيبي، وشانسل مبيمبا، وآرثر ماسواكو، ونجالايل موكاو، وناثانيل مبوكو، وسمويل موتوسامي، ونواه صديقي، وبريان سيبينجا، ويوان ويسا.