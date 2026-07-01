صندوق إثراء.. 45 جائزة و1200 صانع أفلام

استعرض صندوق إثراء لدعم الأفلام، الذي يقدمه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» ـ مبادرة أرامكو ـ فرص التمويل، وآليات التقديم، وأبرز معايير الاختيار، بعد أن أعلن الصندوق أخيرًا بدء استقبال طلبات تمويل الأفلام، متناولًا تجربته الممتدة على مدى عشرة أعوام في تمكين المشاريع السينمائية، وأثرها في دعم صنّاع الأفلام، ضمن فعاليات مهرجان أفلام السعودية في نسخته الثانية عشرة، الذي انطلق يوم الجمعة 26 يونيو، ويستمر حتى 2 يوليو في مقر المركز بالظهران.

وأوضح فراس المشرع، رئيس صندوق إثراء لدعم الأفلام، أهمية الاستثمار في المحتوى المحلي، بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز حضور السينما السعودية محليًا وعالميًا، عبر منظومة مستدامة تدعم المواهب، وتوسّع آفاق الإنتاج السينمائي، حيث يعمل الصندوق ممكّنًا سينمائيًا مستدامًا يقود دفة النمو في مشهد السينما السعودية المستقلة، ويعزز حضورها الإبداعي في المحافل الدولية.

وينطلق صندوق إثراء للأفلام من ركيزة تهدف إلى تمكين رواية القصص الأصيلة والتجارب الشخصية المتجذرة ثقافيًا، عبر منظومة تمويل مشترك متكاملة تغطي مراحل: التطوير، والإنتاج، وما بعد الإنتاج.

ونجح الصندوق في ترسيخ الحضور العالمي للقصص السعودية في مهرجانات أوروبا، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط، وإفريقيا، حيث حققت هذه الأعمال أصداء واسعة في عروضها العالمية الأولى، ومشاركاتها في المسابقات الدولية بالأخص الأوسكار، وصولًا إلى تمثيل السعودية في محافل عالمية كمهرجاني البندقية وتورنتو السينمائيين.

واستعرض الصندوق أبرز مساهماته من خلال إنتاج 40 فيلمًا سعوديًا، وتمكين أكثر من 1.200 صانع أفلام، حيث عرضت هذه الأفلام في أكثر من 121 مهرجانًا إقليميًا وعالميًا، وحازت على أكثر من 45 جائزة محلية وإقليمية وعالمية، كما شهدت 25 دولة حول العالم عروض هذه الأفلام.

وأشار المشرّع إلى معايير التقديم على صندوق إثراء لدعم الأفلام، الذي بدأ باستقبال طلبات التمويل من الصنّاع، مبينًا أنها ترتكز على أصالة الفكرة، والإبداع، وقابلية تنفيذ المشروع، ومنطقية عناصره الإنتاجية، إضافة إلى جودة السرد وامتلاك صانع الفيلم رؤية مختلفة وصوتًا سينمائيًا متفردًا.

يذكر أن مركز «إثراء» تبنّى دعم الأفلام القصيرة منذ عام 2016، مواصلًا هذا النهج انطلاقًا من إيمانه بأهمية الاستثمار في المواهب الوطنية، والإسهام في بناء قاعدة راسخة لصناعة سينمائية مستدامة تدعم تطور القطاع وتعزز حضوره.