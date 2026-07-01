روشن.. اتحاد القدم يثبت مشاركة 8 أجانب

أبقى الاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة الأجانب الثمانية خلال المباراة الواحدة مع كل فريق بدوري روشن السعودي باستثناء كأس الملك وكأس السوبر في موسم 2026ـ2027، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن التعميم الذي أرسله اتحاد القدم للأندية بشأن تصنيف وأعمار اللاعبين المعتمد للموسم المقبل، واطلعت عليه «الرياضية»، لم يتضمن تغييرات سواء على صعيد قائمة الفريق أو عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، إذ حدد قائمة كل فريق بـ25 لاعبًا حدًا أعلى، و16 لاعبًا حدًا أدنى، منهم 10 أجانب، بينهم اثنان من مواليد 2005، ومحترف من مواليد السعودية «2000 فما فوق»، على أن يكون لاعب المواليد اختياريًا، ويمكن تعويضه بلاعب سعودي.

أما على صعيد دوري يلو، فإن قائمة كل فريق تضم أربعة لاعبين أجانب، ومحترفًا من مواليد السعودية يكون اختياريًا، ويمكن تعويضه بلاعب أجنبي خامس، ويكون سبعة لاعبين سعوديون من مواليد 2004 فما فوق، ويقتصر مركز حراسة المرمى على اللاعبين السعوديين كما كان عليه الحال في الموسم الماضي.

وبالنسبة لدوري الدرجة الثانية، فتضم قائمة الفريق ثلاثة لاعبين أجانب، إضافة إلى لاعب من مواليد السعودية «2004 فما فوق»، وستة لاعبين سعوديين مواليد 2004 فما فوق، على أن يكون مركز الحراسة مقتصرًا على اللاعبين السعوديين.

وفي دوري الدرجتين الثالثة والرابعة، فإنه قائمة الفرق خلت من اللاعبين الأجانب.

في موازاة ذلك، تتكون قائمة كل فريق في الدوري الممتاز للسيدات من 15 لاعبة سعودية، وست أجنبيات، منهن واحدة من مواليد 2006 فما فوق، إضافة إلى لاعبتين من مواليد السعودية.