2028.. سوني توقف أقراص الألعاب في بلايستيشن

أعلنت شركة سوني اليابانية، الأربعاء، أنها ستتوقف في 2028 عن إصدار ألعاب فيديو جديدة على أقراص لأجهزة بلايستيشن، وستوزعها بنسخ رقمية فقط، على خلفية تغيّر في تفضيلات المستهلكين.

وصرحت الشركة في منشور على مدونة بلايستيشن الرسمية: «بعد هذا التاريخ، ستُتاح الألعاب الجديدة عبر متجر بلايستيشن، ولدى متاجر التجزئة بنسخ رقمية فقط».

ويأتي الإعلان فيما أثار الإصدار الرقمي الحصري المرتقب للعبة «جي تي إيه جراند ثيفت أوتو 6»، التي يُتوقع أن تصبح المنتج الترفيهي الأكثر مبيعًا في التاريخ، بعض الاستياء في أوساط اللاعبين.

وتذمّر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن عدم توافر قرص للعبة سيقضي على أي سوق للنسخ المستعملة منها.

وبيّنت الشركة: «هذا اتجاه طبيعي لسوني إنتراكتيف إنترتينمنت للتكيف مع توجهات المستهلكين، إذ بات التفضيل العام للوسائط الرقمية يتجاوز الأقراص بكثير».

وأضافت: «ما زلنا ملتزمين بتقديم تجربة لعب عالمية المستوى لجمهورنا».

وأوضحت سوني أن هذا التحول المرتقب «لا يؤثر على الألعاب التي صدرت بالفعل أو التي ستصدر قبل يناير 2028 بصيغة الأقراص».