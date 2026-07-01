لاسات: الجزائر قادرة على إسقاط سويسرا

أبصر النور في العاصمة الجزائرية، 19 يونيو 1967، وبرز مدربًا مختصًا بالفئات السنية في بلاده، أسهم في تطوير العديد من نجوم كرة القدم الجزائريين، قاد «محاربو الصحراء» بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا 2021ـ2022، حينها لمع النجوم الذين يقودون «الخضر» في مونديال كأس العالم 2026، خاض تجارب تدريبية مع عدة أندية محلية، مثل نصر حسين داي، وشبيبة بجاية، وشبيبة القبائل، اشتهر اهتمامه بالجوانب الفنية والتكتيكية، ما جعله أحد المدربين الذين أسهموا في بناء جيل جديد لمنتخب الجزائر.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار المدرب الجزائري محمد لاسات «59 عامًا»، يتحدث عن مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الجارية حاليًا، ويتوقع وصوله إلى أبعد من دور الـ32، حينما يواجه سويسرا.. وأدهشته المستويات الفنية التي يقدمها المغرب، وصدمته نتائج تونس، وطالب باختيار مدرسة تدريبية تناسب الكرة السعودية.

01

كيف تقيّم مشوار الجزائر في نهائيات كأس العالم بعد التأهل إلى دور الـ32؟

مشوار المنتخب الجزائري حتى قبل مواجهة سويسرا، فجر الجمعة المقبل، يُعد مقبولًا. خسر أمام الأرجنتين، وتعادل مع النمسا وكسب منتخب الأردن.

02

ماذا عن مواجهة سويسرا؟

حتما ستكون مواجهة صعبة على المنتخبين، لكن إذا لعب منتخب الجزائري بهدوء وثقة ومن دون أي شعور بالنقص، فأعتقد أنه قادر على التأهل.

03

ما أبرز نقاط القوة في منتخب بلادك؟

منتخب الجزائر يمتلك العديد من نقاط القوة، أبرزها المزج بين لاعبي الخبرة، مثل رياض محرز، وعيسى ماندي، ورامي بن سبعيني، ونبيل بن طالب، إلى جانب المواهب الشابة كإبراهيم مازة، وفارس شايبي، وحاج موسى، وبولبينة، وبن بوعلي، ويتميز المنتخب بروح المجموعة، والطموح الكبير لدى اللاعبين، إضافة إلى الخبرة والمستوى الفني العالي، ولا ننسى قدرة المدرب على قراءة المباريات، وإحداث الفارق خلال الشوط الثاني من المباريات.

04

ما الذي ينقصكم لمنافسة المنتخبات العالمية؟

أعتقد أن الجزائر بحاجة إلى حارس مرمى من الطراز الكبير، وتوجد بعض الثغرات في قلبي الدفاع، إضافة إلى تذبذب مستوى خط الوسط.

05

مَن النجم حاليًا؟

رياض محرز نجم الجزائر الحالي، خاصة بعد تسجيله هدفين أمام النمسا، كما برز الشاب إبراهيم مازة، الذي يملك إمكانات كبيرة، على الرغم من صغر سنه.

06

هل ترى أن الجزائر قادرة على تجاوز ما حققته في مونديال 2014؟

نعم، قادرة، لأن هذا المنتخب يملك طموحًا واستعدادًا أكبر، وإذا تحسنت المنظومة الدفاعية وآمن اللاعبون بإمكاناتهم. في الأدوار الإقصائية لا يوجد منتخب صغير، كما شاهدنا في مفاجآت البطولة.

07

ماذا عن المنتخبات العربية في المونديال.. وكيف تقيم مستواها؟

من بين ثمانية منتخبات عربية، نجحت الجزائر والمغرب ومصر في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وهذا أمر إيجابي لكرة شمال إفريقيا، أما تونس فكانت نتائجها مخيبة للآمال، في حين قدمت السعودية وقطر والعراق مستويات متوسطة دون تحقيق نتائج، وبالنسبة للأردن، فعلى الرغم من خروجه المبكر، إلا أنني أعتقد أنه سيستفيد كثيرًا من هذه المشاركة.

08

ما المنتخب العربي الذي فاجأك في هذا المونديال؟

منتخب تونس بنتائجه السلبية، في حين أبهرني منتخب المغرب بمستواه الفني الراقي.

09

ما سبب تذبذب نتائج المنتخبات العربية؟

هناك عدة أسباب، أهمها غياب المشاريع طويلة المدى، وكثرة تغيير المدربين، وعدم اختيار المدارس التدريبية المناسبة لطبيعة كل بلد، وضعف الاهتمام بقطاع الفئات السنية، إضافة إلى الحاجة لتطوير تكوين المدربين، فضلًا عن التحضير السريع والمؤقت للبطولات.

10

لو كنت مدربًا للمنتخب السعودي.. ماذا كنت ستفعل؟

لن تحقق نتائج كبيرة في وقت قصير، بل يجب وضع مشروع طويل الأمد داخل المديرية الفنية، مع اختيار مدرسة كروية واضحة تناسب الكرة السعودية، كما ينبغي الاستفادة من التجربة المغربية الناجحة، وكذلك الجزائرية، في تكوين اللاعبين، والاستفادة من المواهب التي تلعب في الخارج.

11

من الحصان الأسود لمونديال 2026؟

حاليًا المغرب والجزائر والرأس الأخضر.

12

من سيتوج بلقب كأس العالم؟

أعتقد أن منتخبات فرنسا، والأرجنتين، والبرازيل، وإسبانيا، الأقرب لتحقيق اللقب.

13

هل تتوقع وصول منتخب عربي إلى أدوار متقدمة في البطولة؟

نعم. أرشح المغرب والجزائر للوصول إلى أبعد دور في البطولة.