أوليسيه يعتلي نجوم العالم بـ38 مساهمة

أعتلى مايكل أوليسيه، جناح المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، بصفته أكثر اللاعبين في نهائيات كأس العالم 2026 مساهمة في اللعب الهجومي، بعد جمع 13 تسديدة، وصناعة تسع فرص، وبناء 16 هجمة أدت إلى تسديدة، وفق إحصائية «أوبتا» الأربعاء.

وتفوق الجناح الأيمن لفريق بايرن ميونيخ الألماني، بعد نهاية مواجهة منتخب بلاده أمام السويد في دور الـ32 على جميع لاعبي المنتخبات العالمية من حيث المساهمة الهجومية بـ38 مساهمة.

وحل في المرتبة الثانية بعد أوليسيه، مواطنه كيليان مبابي، الذي استطاع الوصول إلى 36 مساهمة، بعد الفوز على منتخب السويد 3ـ0، وجاء ثالثًا الألماني فلوريان ويرتز بـ34 مساهمة.

وتساوى التركيان أردا جولر، لاعب وسط ريال مدريد، مع مواطنه كنان يلدز، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بـ32 مساهمة في المرتبتين الرابعة والخامسة، وحل البلجيكي لياندرو تروسار سادسًا بـ31، والبرازيلي فينسيوس جونيور سابعًا بـ30، والبلجيكي كيفين دي بروين ثامنًا بـ29، والفرنسي عثمان ديمبلي تاسعًا بـ27، والتركي هاكان تشالهان أوجلو، لاعب ميلان الإيطالي في المرتبة العاشرة.