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سينر يعبر
2026.07.01 | 05:45 pm
تأهل الإيطالي يانيك سينر، المصنّف الأول عالميًا و«حامل اللقب» إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب بعد فوزه على البرتغالي نونو بورجيش 3ـ0 الأربعاء (الوكالات)
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