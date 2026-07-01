رسميا.. بايرن يوقع مع صيباري

أعلن بايرن ميونيخ الألماني رسميًا التوقيع مع المغربي إسماعيل صيباري لاعبًا للفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من أيندهوفن الهولندي بحسب بيان نشره الأربعاء.

وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية كشفت في قت سابق عن أن النادي البافاري اتفقت مع أيندهوفن مقابل 55 مليون يورو.

ويعد صيباري «25 عامًا» من أبرز لاعبي المغرب حاليًا في مشواره نحو ثمن نهائي كأس العالم المنظمة في أمريكا الشمالية، بعد أن بات أول لاعب إفريقي يسجل في مباريات دور المجموعات الثلاث.

واختير صيباري كأفضل لاعب في الدوري الهولندي بعد لعبه دورًا بارزًا في قيادة أيندهوفن لتحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، كما كان ضمن منتخب المغرب الذي توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الجدل الذي أثير حول إلغاء فوز السنغال في النهائي.

وولد صيباري في إسبانيا، ثم انتقل إلى بلجيكا في طفولته، ولعب لفرق الشباب في أندرلخت وجينك قبل أن ينضم إلى فريق الرديف في أيندهوفن 2020، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2022.