قدم عرضا رسميا.. برشلونة يطارد ألفاريز

قدم نادي برشلونة الإسباني عرضًا رسميًا للتعاقد مع الأرجنتيني الدولي خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، وفق ما أكدّ خوان لابورتا، رئيس النادي الكاتالوني، الأربعاء.

ويسعى بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين الماضيين إلى ضم الأرجنتيني لتعويض رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انضم الأسبوع الجاري إلى نادي شيكاجو فاير الأمريكي.

وارتبط اسم برشلونة بألفاريز خلال الأشهر الماضية، وبعد إعادة انتخابه رئيسًا للنادي في مارس، أكد لابورتا أن إدارته تقدمت بالفعل بعرض للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا.

وقال لابورتا في تصريحات للصحافيين: «قدّم ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عرضًا بقيمة مالية محددة، نحن نعلم أن اللاعب يرغب في الانضمام إلينا منذ فترة، منذ أن كان لاعبًا في مانشستر سيتي».

وأضاف: «أتلتيكو مدريد أبلغنا، من حيث المبدأ، بأنه لا يعتزم بيع اللاعب، لأنه لا يملك بديلًا مناسبًا، لكن عرضنا لا يزال قائمًا، وسنُبقيه مطروحًا إلى أن نرى أن هناك خيارًا آخر أكثر ملاءمة».

وأكد لابورتا أن برشلونة يتمتع بـ«علاقات مؤسسية جيدة» مع أتلتيكو، على الرغم من التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن النادي المدريدي يعتزم التقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب اهتمام برشلونة بالتعاقد مع ألفاريس.

وكان ألفاريز صرّح الأسبوع الماضي، أثناء وجوده مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم، بأن رحيله عن أتلتيكو مدريد «سيكون الأفضل لجميع الأطراف».

ورفض أتلتيكو في يونيو الماضي عرضًا بقيمة 150 مليون يورو «171 مليون دولار أمريكي» من جاره ريال مدريد للتعاقد مع ألفاريز.

وانضم المهاجم الأرجنتيني إلى أتلتيكو قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2024، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 85 مليون يورو «97 مليون دولار أمريكي».