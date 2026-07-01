تحضير مكثف

كثّف المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم تحضيراته، الأربعاء، استعدادًا للقاء نظيره البرتغالي فجر الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026 (الوكالات)