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تحضير مكثف

2026.07.01 | 07:07 pm
كثّف المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم تحضيراته، الأربعاء، استعدادًا للقاء نظيره البرتغالي فجر الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026 (الوكالات)
تحضير مكثف

تحضير مكثف

تحضير مكثف

تحضير مكثف

تحضير مكثف