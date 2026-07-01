«بلاتو» بحلة جديدة في صيف عسير

افتتحت منطقة «بلاتو»، الواقعة على مرتفع طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز في محافظة خميس مشيط، أبوابها بحلتها الجديدة مع انطلاقة صيف عسير الجاري، مقدمةً تجربة ترفيهية وسياحية متكاملة تستهدف العائلات والزوار.

وتضم المنطقة مقهيين عالميين، إلى جانب مقهى متخصص في تقديم الشاي والقهوة، إضافة إلى مطعمين، أحدهما يقدم المأكولات الهندية والآخر الإيطالية، فيما تحتضن 8 بوثات متنوعة تشمل الحلويات والإكسسوارات والتحف ومنتجات أخرى.

وخصصت «بلاتو» حديقة مصغرة للطيور تتيح للأطفال خوض تجربة تفاعلية عن قرب، إلى جانب منطقة ألعاب وحضانة مهيئة لاستقبال الصغار، بما يعزز من خيارات الترفيه للعائلات.

وتميزت المنطقة بتركيب شاشة عملاقة في وسط الموقع لنقل مباريات كأس العالم 2026، في أجواء مفتوحة تمنح الزوار فرصة متابعة المنافسات وسط الأجواء الصيفية.

وتستقبل «بلاتو» زوارها يوميًا من الـ 04:00 عصرًا حتى الـ 01:00 بعد منتصف الليل، فيما حُددت رسوم الدخول بـ23 ريالًا للفرد، مع دخول الأطفال مجانًا.