مونديال 2026.. «فيفا» يرصد 89 ألف منشور مسيئ

كشف جهاز الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، أنه رصد 89 ألف منشور مسيئ خلال دور المجموعات من مونديال 2026، بينها 11 بالمئة بطابع عنصري.

وفي إطار حماية المعنيين في أبرز مسابقاته، أكد «فيفا» في بيان أنه «حلل أكثر من 6 ملايين منشور وتعليق» على الإنترنت، أي بزيادة قدرها 33 بالمئة مقارنة بالمرحلة نفسها خلال نسخة قطر 2022، ما سمح حتى الآن بـ«إخفاء 181 ألف تعليق مسيئ» وإطلاق «تحقيقات معمقة» بحق نحو ألف مستخدم.

وقال جهاز الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي إن «الإساءات ذات الطابع العنصري في ارتفاع وأصبحت تهديدًا مستمرًا لسلامة اللاعبين الذهنية والنفسية»، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة التي أُطلقت عام 2022 متاحة لجميع المنتخبات، وكذلك للاعبين والمدربين ومسؤولي المباريات المشاركين في مسابقات «فيفا».

ووفق «فيفا»، فإن الإهانات ذات الطابع العنصري تمثل 11 بالمئة من الرسائل المسيئة وتشكل الفئة الأكبر ضمن التعليقات المهينة، منذ انطلاق البطولة المنظمة الصيف الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبعد لعب 72 مباراة من أصل 104 مبرمجة في النهائيات التي تنظم للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، رصد «فيفا» حتى الأربعاء عددًا أكبر بـ13 مرة من المنشورات المسيئة «89 ألفًا مقابل 6700» مقارنة بدور المجموعات في كأس العالم 2022 التي جرت بمشاركة 32 منتخبًا في قطر.

كما أعرب جهاز الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي الذي أسهم في إزالة أكثر من 30 مليون منشور مسيئ منذ إنشائه قبل أربعة أعوام، عن رغبته في التطور عبر جمع الأدلة من أجل تطبيق القانون.

وأوضح «فيفا» أنه خلال دور المجموعات من مونديال 2026 تم تحديد أكثر من 100 حالة تدخل ضمن إطار قانوني يسمح بالتحضير لاتخاذ إجراءات قضائية بحق المستخدمين المعنيين.