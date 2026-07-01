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كندا تستعد

2026.07.01 | 08:20 pm
خاض لاعبو المنتخب الكندي الأول لكرة القدم حصة تدريبية في مدينة هيوستن الأمريكية، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المغرب، السبت ضمن الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 (الوكالات)
كندا تستعد

كندا تستعد

كندا تستعد

كندا تستعد