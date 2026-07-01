كندا تستعد

خاض لاعبو المنتخب الكندي الأول لكرة القدم حصة تدريبية في مدينة هيوستن الأمريكية، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المغرب، السبت ضمن الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 (الوكالات)