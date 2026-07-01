الشكوك تحاصر سيرينا في زوجي ويمبلدون

يحوم الشك حول مشاركة الأسطورة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز في منافسات الزوجي لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولة الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد تعرضها لإصابة في الركبة خلال خسارتها في الدور الأول من منافسات الفردي.

وخسرت وليامز، التي خاضت أول مباراة فردي لها منذ أربعة أعوام، أمام الأسترالية مايا جوينت، في مواجهة من ثلاث مجموعات على الملعب الرئيس، الثلاثاء.

وفاجأت الأمريكية، البالغة 44 عامًا، عالم كرة المضرب بعودتها في يونيو عن اعتزال أعلنته عام 2022، لكنها اكتفت بالمشاركة في زوجي السيدات خلال دورتي كوينز وبرلين.

ومن المقرر أن تخوض غمار الدور الأول في منافسات الزوجي، إلى جانب شقيقتها فينوس وليامز، أمام الكولومبية كاميلا أوسوريو، والأرجنتينية سولانا سييرا.

ولم تظهر أي مؤشرات إصابة على الأمريكية المتوجة بـ23 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى خلال خسارتها أمام جوينت، لكنها لم تحضر المؤتمر الصحافي الإلزامي بعد المباراة، واكتفت بإصدار تصريح مقتضب عبر منظمي البطولة.

وقد يتعرض اللاعبون واللاعبات لغرامات في حال التغيب عن التزاماتهم الإعلامية، لكن كُشف الأربعاء عن أن وليامز تعاني من مشكلة في الركبة.

وجاء في بيان لوكيلتها جيل سمولر: «تعرضت سيرينا لالتواء في ركبتها اليمنى مع نهاية المجموعة الأولى، ولذلك تم إعفاؤها من التزاماتها الإعلامية من قبل الطواقم الطبية في ويمبلدون ورابطة اللاعبات المحترفات».

وأضاف البيان: «غادرت المكان في تلك الليلة من دون مساعدة، وهي تبذل كل ما في وسعها لتكون جاهزة لمباراتها في الزوجي في وقت لاحق من هذا الأسبوع».

وحصلت سيرينا وشقيقتها الكبرى فينوس، البالغة 46 عامًا، على بطاقة دعوة «وايلد كارد» للمشاركة في البطولة التي أحرزتا فيها لقب الزوجي ست مرات، آخرها عام 2016.

ولم تحرز سيرينا لقبًا في فردي البطولات الكبرى منذ أستراليا المفتوحة 2017، في حين تعود آخر ألقاب فينوس في الفردي إلى ويمبلدون 2008.