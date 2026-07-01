ليفربول يوقع مع جاكيه

تعاقد ليفربول الإنجليزي رسميًا، الأربعاء، مع الفرنسي جيريمي جاكيه، قلب الدفاع، قادمًا من رين، في صفقة تصل قيمتها نحو 60 مليون جنيه إسترليني «79 مليون دولار» وفق تقديرات وسائل الإعلام.

وتوصل عملاق الدوري الممتاز في يناير الماضي إلى اتفاق لضم اللاعب البالغ 20 عامًا، لكنه انتظر لما بعد انتهاء الموسم ليوقع معه عقدًا يمتد خمسة أعوام، مع خيار التمديد لعام إضافي، بانتظار الحصول على التصريح الدولي.

ومن المتوقع أن يكون المدافع جاهزًا منذ انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما غاب عن نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة في الكتف تعرض لها في فبراير.

وقال جاكيه لموقع ليفربول الأربعاء: «أشعر بحالة جيدة جدًا، والانطباعات الأولى إيجابية، وأنا سعيد للغاية بالانطلاق هنا. إنه حلم كبير بالنسبة لي».

وخاض جاكيه 33 مباراة مع الفريق الأول لرين بعد تدرجه في الفئات العمرية للنادي الذي أعاره في موسم 2024ـ2025 إلى كليرمون.