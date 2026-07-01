الخلود يطلب الشنقيطي من الاتحاد

تقدّم نادي الخلود بعرض رسمي إلى نظيره نادي الاتحاد للحصول على خدمات حامد الشنقيطي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أوضحته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن العرض المقدم من نادي الخلود يقضي بانتقال الشنقيطي إلى صفوف الفريق بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع تضمين العرض بند أفضلية الشراء.

وتنتظر إدارة الخلود حسب المصادر عينها الرد الرسمي من الجانب الاتحادي، سواء بالموافقة على انتقال اللاعب أو رفض العرض، خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الاتصالات بين الطرفين للوصول إلى قرار نهائي.

وكان الاتحاد تعاقد مع الشنقيطي «21 عامًا» في صيف 2024 لمدة خمسة أعوام في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الشباب، وحمى عرين «النمور» في 5 مباريات الموسم الماضي، منها أربع بدوري روشن السعودي، وواحدة ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.