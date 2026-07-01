كين ينقذ الإنجليز من مصيدة الكونغو

أنقذ هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، «الأسود الثلاثة» من السقوط في فخ الإقصاء المبكر، بعدما سجّل ثنائية في الربع ساعة الأخيرة حول بهما التأخر أمام الكونغو إلى انتصار 2-1، الأربعاء في أتلانتا ليقود منتخبه إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وبعد أن افتتح براين سيبينجا التسجيل مبكرًا للمنتخب الكونغولي المشارك للمرة الثانية فقط في المونديال عند الدقيقة 7، انتظر الإنجليز حتى الدقائق الأخيرة لقلب الطاولة بهدفين عن طريق قائدهم كين «75 و86» ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في النسخة المونديالية الحالية، والـ 13 عمومًا.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره المكسيكي في دور ثمن النهائي.