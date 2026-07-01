الدرعية مودعا العطوي: مهد الملوك والأبطال لن ينساك

أعلن نادي الدرعية نهاية علاقته مع خالد العطوي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، حسبما نشر عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي الأربعاء.

ونشر الدرعية أبياتًا شعرية مودعًا فيها العطوي: «للـمرحـلة كـنت طـيرٍ يفهق الغيمة .. على سَعدنـا جناحك.. حلّ مرقـابه».

وأضاف في التغريدة ذاتها: «يترجّل اليوم العطوي، بعدما كان شريكًا في كتابة فصلٍ خالدٍ من تاريخ الدرعية.. مهد الملوك والأبطال، لن ينساك».

وحضر المدرب السعودي إلى الدرعية في الأمتار الأخيرة من منافسات دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى بعد إقالة الهولندي ألفريد شرودر.

وقاد العطوي الدرعية إلى الصعود لمنافسات دوري روشن السعودي عبر الملحق بعد فوزه في النهائي أمام العلا 2-1، وسبقها فوزًا أمام الجبلين بثلاثية نظيفة.

ومر العطوي على عدد من المسارات التدريبية قبل الدرعية أبزرها المنتخب السعودي عبر فئتي تحت 20 عامًا و23 عامًا، والاتفاق والقادسية وضمك.