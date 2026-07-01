تعديل القائمة الانتخابية يتصدر جدول عمومية اتحاد القدم

يصوت أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم على تسعة تعديلات في النظام الأساسي، ولائحة الانتخابات خلال الجمعية العمومية غير العادية التي تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» الأربعاء المقبل، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن التعديلات تضمنت حذف وإضافة وتعديل تسع فقرات في مواد اللائحة، أهمها تعديل طرأ على تعريف القائمة الانتخابية بأن تصبح القائمة مكونة من 12 مرشحًا لمجلس الإدارة بدلًا من 11.

ومن بين التعديلات أيضًا، إضافة فقرة في المادة 33 الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، والتي تنص على: « في حال قرر مجلس الإدارة عدم استكمال مدة ولايته، فيتم البدء بالعملية الانتخابية، ويتم تسليم جميع أعمال المجلس الحالي للمجلس الجديد بموجب الجدول الزمني للانتخابات المعتمد من قبل لجنة الانتخابات».

وأرجع اتحاد القدم هذه الإضافة حسب المصادر عينها إلى «سد فراغ تشريعي يتعلق بالمرحلة الانتقالية في الانتخابات».

وتأتي الجمعية العمومية «غير العادية» للاتحاد في أعقاب استقالة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي من منصبه، حسبما أعلنه الإثنين الماضي عبر حسابه الشخصي في منصة «إكس»، موضحًا أنه سيدعو، وفقًا للإجراءات واللوائح النظامية، إلى البدء في إجراءات فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة، الثلاثاء، عن أن ماجد آل صاحب، الأمين العام المكلف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، باشر أولى خطوات المرحلة الانتقالية للاتحاد، بعقد اجتماع مع الإدارة القانونية.

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن الاجتماع ناقش مع الإنجليزية بولي هاندفورد رئيسة الإدارة القانونية، آلية تنفيذ الإجراءات النظامية، التي تسبق الدعوة لعقد الجمعية العمومية «غير العادية» خلال 15 يومًا.

وشهد الاجتماع الذي استمر ساعتين، استعراض الخطوات القانونية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة المقبلة، والمتطلبات النظامية والإدارية لعقد الجمعية العمومية للموافقة على استقالة ياسر المسحل، رئيس الاتحاد، ومن ثم استكمال برنامج الترشح والانتخابات، وبقية إجراءات تسليم المهمات للمجلس الجديد، وفقًا للوائح النظام الأساسي للاتحاد.