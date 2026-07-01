تعليق الموافقات يربك أنـدية روشن

اشتكت أندية عدة في دوري روشن السعودي من تعليق طلبات تسجيل لاعبيها الأجانب الجدد، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، من قبل رابطة الدوري السعودي، الأمر الذي انعكس على ترتيباتها الخاصة بفترة الإعداد والمعسكرات الخارجية، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضح لـ«الرياضية» مصدر رسمي في أحد أندية دوري روشن أن ناديه تقدم بطلبات لتسجيل عدد من لاعبيه الأجانب الجدد، إلا أنها ما زالت معلقة لدى الرابطة، ما حال دون استكمال إجراءات التعاقد بصورة نهائية. وأضاف المصدر: «لدينا ميزانية مخصصة للاستقطاب ولا نعاني من أي عجز مالي، ومع ذلك لم نتمكن حتى الآن من استكمال إجراءات تسجيل اللاعبين، ما ينعكس سلبًا على خطط الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد». وأشار المصدر ذاته إلى أن عددًا من الأندية أبدت استغرابها من إعلان أندية أخرى عن إتمام تعاقداتها مع لاعبين جدد، في ظل عدم وضوح آلية اعتماد التسجيلات، مؤكدًا أن «الصورة لا تزال غير واضحة بالنسبة لهم». وبيّن المصدر أن تأخر إنهاء إجراءات التسجيل يهدد برامج الإعداد للموسم الجديد، في ظل اقتراب موعد انطلاق المعسكرات الخارجية، التي تعتمد على اكتمال قوائم اللاعبين قبل السفر. واستغرب المصدر أيضًا آلية تطبيق متطلبات شهادة الكفاءة المالية، متسائلًا عن كيفية تمكن بعض الأندية من تسجيل لاعبين جدد، على الرغم من عدم إعلان حصولها على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن، مطالبًا بمزيد من الوضوح بشأن الإجراءات المتبعة وآلية اعتماد التسجيلات خلال فترة الانتقالات الصيفية. وتنطلق فترة الانتقالات الصيفية في 22 يوليو الجاري، وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، حسبما أعلنت عنه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.