سولباكن: أنشيلوتي أعظم مدرب ⁠أوروبي

كال ستوله سولباكن، مدرب المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم، المدح على نظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الأحد المقبل في دور 16 ​بكأس العالم.

ووصف المدرب النرويجي مقطع الفيديو المصور في غرفة الملابس، الذي أظهره وهو ينتقد المدرب الإيطالي، بأنه مزحة أُخرجت من سياقها.

وأظهر مقطع فيديو نشره الاتحاد النرويجي لكرة القدم الخطاب الحماسي الذي ألقاه سولباكن أمام لاعبيه عقب الفوز 2-1 على كوت ديفوار، والذي انتهى بالعبارة التالية «انتظر يا كارلو أنشيلوتي، نحن قادمون ‌إليك».

وقال سولباكن للصحافيين الأربعاء: «هذا أبعد ما يكون ​عن الاستفزاز ‌فهو ⁠ربما ​أعظم مدرب ⁠في تاريخ كرة القدم الأوروبية إلى جانب بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو وواحد أو اثنين آخرين من منظور تاريخي».

وأضاف: «أكنّ له أقصى درجات الاحترام. التقيت به عدة مرات مع نادي كوبنهاجن عندما لعبنا ضد تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. إنه رجل رائع، ولديه حس دعابة رائع، ونحن ⁠نكنّ له وللبرازيل كدولة أيضًا أقصى درجات ‌الاحترام. لذا أعتقد أنهم يستطيعون رؤية ‌الجانب المضحك من الأمر، فلم ​يكن تحليلًا عميقًا للغاية».

وكان سولباكن ‌ضمن منتخب النرويج الذي هزم البرازيل في دور المجموعات ‌بكأس العالم 1998، لكنه قال: «إن ذلك كان منذ زمن بعيد للغاية ولا يؤثر على المواجهة المرتقبة بين الفريقين».

وأضاف: «البرازيل هي المرشحة للفوز، بالطبع هي كذلك، لكننا نأمل أن نقدم مباراة قوية أمامه، ونحن لا نلعب هذه المباراة من أجل المتعة فحسب، بل نلعب من أجل ​الفوز والتأهل إلى ​دور الثمانية».