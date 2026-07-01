قبل أستراليا.. جاهزية صلاح تقلق «الفراعنة»

يسابق محمد صلاح، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الزمن ليكون جاهزًا لمواجهة أستراليا في دور 32 من كأس العالم ​في دالاس الجمعة المقبل، حيث يواصل المهاجم تعافيه من شد في عضلات الفخذ الخلفية تعرض له خلال التعادل 1-1 مع إيران.

ويخوض «الفراعنة» أدوار خروج المغلوب للمرة الأولى بعد خروجهم من دور المجموعات في نسختي 1990 و2018، وتعد جاهزية صلاح مصدر قلق رئيس للمدرب حسام حسن قبل المواجهة أمام فريق المدرب توني بوبوفيتش.

ونُشر مقطع فيديو لصلاح وهو يتدرب في صالة الألعاب ‌الرياضية بعيدًا عن ‌زملائه في ملعب التدريب على وسائل ​التواصل ‌الاجتماعي ⁠الأربعاء، ​مما يشير ⁠إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قد يكون لائقًا بما يكفي للمشاركة في اللقاء على ملعب دالاس.

وجاء في أحدث منشور «طريق العودة يبدأ، والملك يعود أقوى».

وضمن التعادل مع منتخب إيران تأهل مصر إلى دور 32 في مركز الوصيف عن المجموعة السابعة، بعد الفوز على نيوزيلندا والتعادل الافتتاحي مع بلجيكا.

وتخطى منتخب أستراليا دور ‌المجموعات للمرة الثالثة في تاريخه، ولثاني نسخة على التوالي في ‌كأس العالم، بعد أن ودع البطولة في قطر عام 2022 من دور 16 على يد الأرجنتين التي توجت باللقب لاحقًا، تحت قيادة المدرب السابق جراهام أرنولد.