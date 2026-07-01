«BYD» تنضم إلى رعاة «خليجي 27»

أبرم اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة BYD، الرائدة عالميًا في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة، لتصبح الشريك الرسمي للسيارات لبطولة خليجي 27، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين.

وجرى توقيع الاتفاقية في الدوحة العاصمة القطرية ، بحضور جاسم الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وستيلا لي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة BYD، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الاتحاد والمديرين التنفيذيين في الشركة.

وطبقًا لبيان الاتحاد الخليجي تمثل هذه الشراكة أول رعاية رسمية تقدمها BYD لبطولة كروية خليجية، في خطوة تعكس التزام الشركة المتنامي بمنطقة الخليج، وتعزز حضورها في أحد أهم أسواقها الاستراتيجية، كما تؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها بطولة كأس الخليج باعتبارها إحدى أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة.

وأكدت ستيلا لي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة BYD، أن مشاركة الشركة في الفعاليات الرياضية تأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية الرياضة كمنصة عالمية للتواصل مع المجتمعات.

وقالت: «BYD شركة قائمة على الابتكار والتقنية، ونحرص على الحضور في كبرى المحافل الرياضية لما تمثله من فرصة للتقارب مع الجماهير وتعزيز حضور علامتنا التجارية في مختلف الأسواق».

وأضافت أن منطقة الخليج تمثل سوقًا استراتيجية بالنسبة لـBYD، لما تشهده من نمو متسارع في قطاع التنقل المستدام، مشيرة إلى أن الشركة وسّعت حضورها في المنطقة بإطلاق علامات DENZA وYANGWANG، إلى جانب تدشين سيارة BYD Ti 7 الجديدة كليًا، التي طُورت لتلبي تطلعات واحتياجات المستهلك الخليجي.