كأس العالم الإفريقية

حتى تاريخ ووقت كتابة هذا المقال تبقى عدد ستة منتخبات إفريقية صعدت إلى دور الـ 32، إذ تبقى السنغال ومصر والجزائر والرأس الأخضر وغانا والمغرب، وبالتالي هذا أمر مفرح للقارة السمراء بعد أن خرجت كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية من هذا الدور.

على عكس قارة آسيا التي لم يبقَ منها إلا منتخب أستراليا الذي سيلتقي المنتخب المصري يوم الجمعة القادم، ومغادرة اليابان هذا الدور أمام منتخب البرازيل.

وهناك منتخبات إفريقية تشعر بأنها ستذهب بعيدًا من خلال المباريات القادمة لما تملكه من قوة مثل المغرب ومصر والجزائر، بينما غانا ستواجه صعوبة في لقائها أمام كولومبيا التي قدمت مستوى مميزًا في الدور الأول من البطولة، إذ تصدرت مجموعتها التي تضم البرتغال والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان، وهذا الحال ينطبق على منتخب الرأس الأخضر الذي سيلتقي بمنتخب الأرجنتين وأرقام ميسي الخارقة في هذا المونديال، وبالتالي نحمد الله أننا لم نتأهل وأخذناها من قاصرها، لأن الأرجنتين لن ترحمنا بعد هزيمة الدوحة التي كانت الوحيدة لها في ذلك المونديال، ونحن أخذنا العقوبة ولم نفز بعدها للأسف.