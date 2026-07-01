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فرحة التأهل

2026.07.01 | 11:43 pm
بلغ المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعدما حول تأخره بهدف أمام نظيره الكونغولي، إلى انتصار 2ـ1، الأربعاء ضمن منافسات دور الـ32 (الوكالات)
فرحة التأهل

فرحة التأهل

فرحة التأهل

فرحة التأهل

فرحة التأهل