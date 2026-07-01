فرحة التأهل

بلغ المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعدما حول تأخره بهدف أمام نظيره الكونغولي، إلى انتصار 2ـ1، الأربعاء ضمن منافسات دور الـ32 (الوكالات)