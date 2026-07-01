بايرن وشتوتجارت يقصان شريط «البوندسليجا»

تنطلق منافسات الدوري الألماني لكرة القدم لموسم 2026-2027 بقمة مرتقبة تجمع بايرن ميونيخ وشتوتجارت في 28 أغسطس المقبل على ملعب «أليانز أرينا»، وفق ما أعلنت رابطة الـ«بوندسليجا» الأربعاء.

ويدخل العملاق البافاري الموسم الجديد بصفته حامل لقبي الدوري والكأس، بعدما توج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، إثر فوزه على شتوتجارت 3-0 في نهائي كأس ألمانيا، بفضل ثلاثية مهاجمه وهدافه الإنجليزي هاري كاين.

وشهد الموسم الماضي أربع مواجهات بين عملاقي جنوب ألمانيا، بدأت بلقاء الكأس السوبر المحلية التي انتهت بفوز بايرن 2-1، واختتمت بنهائي الكأس، إلى جانب مباراتي الدوري اللتين حسمهما الفريق البافاري 5-0 خارج أرضه و4-2 على ملعبه.

ومن المقرر أن تكشف رابطة الدوري، الخميس، عن جدول بقية مباريات الموسم، بعدما أعلنت عن بعض المواجهات منذ بداية الأسبوع.

وسيستهل إلفرسبرج، الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، مشواره باستضافة باير ليفركوزن في المرحلة الافتتاحية يومي 29 أو 30 أغسطس.

كما يعود «ديربي الرور» الشهير بين بوروسيا دورتموند وشالكه إلى الواجهة، بعد عودة الأخير إلى دوري الأضواء، حيث تُلعب مواجهة الذهاب في جيلزنكيرشن بين 4 و6 ديسمبر المقبل، على أن يحتضن دورتموند لقاء الإياب في أبريل.

وتنطلق روزنامة الموسم الكروي في ألمانيا تقليديًا قبل أسبوع من بداية الدوري، بمباريات الدور الأول من كأس ألمانيا.