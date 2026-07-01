سينر يتأهل بـ«شق الأنفس».. وميرا تودع ويمبلدون

تابع الإيطالي يانيك سينر، المصنّف الأول عالميًا، في كرة المضرب وحامل اللقب مشواره بنجاح في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، ذلك بعد تأهله إلى الدور الثالث لكن بشق الأنفس على البرتغالي نونو بورجيش 7-6 (4/7)، 7-6 (2/7) و6-4، الأربعاء، فيما ودّعت الروسية ميرا أندرييفا بطلة رولان جاروس مبكرًا في منافسات السيدات.

ولم يكن النجم الإيطالي في أفضل مستوياته إلا أنه تمكن من حسم اللقاء على الملعب الرئيس، ليستمر سعيه لاستعادة لمسته المعتادة، ذلك بعد أن تفادى بشق الأنفس الخروج من الدور الأول معوضًا تأخره بمجموعتين ليهزم الصربي ميومير كيتسمانوفيتش الإثنين.

وتعرّض سينر لإصابة في قدمه اليمنى إثر سقوط غير متوقع خلال مباراته أمام كيتسمانوفيتش، ما أدى إلى تعرضه أيضًا لنزيف.

ورغم ذلك، لم يبدُ الفائز بأربع بطولات كبرى متأثرًا بالإصابة خلال عودته إلى المنافسات في الدور الثاني، لكنه واجه صعوبة في فرض أسلوبه أمام منافسه المصنف 48 عالميًا الذي قدم أداء قويًا.

وفي النتائج الأخرى، تأهل الروسي دانييل مدفيديف التاسع بفوزه على الإسباني دانيال ميريدا أغويلار 3-6 و6-3 و7-5 و6-2.

ولدى السيدات، وبعدما حسمت المجموعة الأولى بسهولة تامة، وجدت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة الأولى عالميًا نفسها أمام خطر خسارة المجموعة الثانية بعد تخلفها فيها 3-5 والإرسال لمنافستها الأميركية، لكن الأخيرة فرطت بفرصتين لحسم المجموعة لصالحها، ثم كررت الأمر في الشوط الفاصل، ما سمح للبيلاروسية في إنهاء المواجهة لصالحها.

وتلتقي أرينا، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى والتي بلغت ربع النهائي في 14 بطولة كبرى متتالية، في اختبارها التالي مع بطلة رولان جاروس لعام 2017 اللاتفية يلينا أوستابنكو الفائزة بدورها على الكرواتية أنتونيا روجيتش بسهولة تامة 6-2 و6-0.

لكن المفاجأة الكبرى جاءت بخروج ميرا أندرييفا التي دخلت إلى نادي عموم إنجلترا متوجة هذا الشهر بباكورة ألقابها الكبرى في بطولة فرنسا المفتوحة عن عمر 19 عامًا.

وخرجت الروسية على يد التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4-6 و7-5 و6-4.

وتأهلت كل من الأميركية كوكو غوف بفوزها الصعب على الأرجنتينية سولانا سييرا 6-3 و3-6 و7-6 (7/10)، واليابانية نعومي أوساكا على الروسية أناستازيا جاسانوفا 6-3 و6-2 والأمريكية الأخرى جيسيكا بيجولا على الإسبانية سارا سوريبيس 7-6 (6/8) و6-1.